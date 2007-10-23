У режиссера «Тараса Бульбы» украли штаны

После пересчета реквизита, использованного при работе над фильмом «Тарас Бульба», костюмеры и реквизиторы недосчитались трех казацких костюмов и трех сабель. Вместо них в ворохе одежды были обнаружены вполне современные свитера и джинсы, пишет Сегодня.

Подозрение пало на актеров массовки, которые настолько вжились в роль, что не пожелали расставаться с национальной одеждой.

«Действительно, для нас это был некий нонсенс. Например, некоторые запорожцы, для того чтобы вжиться в роль, даже ночевали в лесу на Хортице!», - рассказала ассистент режиссера по массовке Наталья Полозкова.

В то же время, по ее словам, «все участники фильма, набранные из горожан, оказались весьма ответственными и порядочными».

«Более того, очень приятно было осознавать, что запорожцы идут на съемки не ради денег, а все-таки для того, чтобы в какой-то мере попасть в историю. Им был интересен сам процесс - то, как делается кино! Только вот слишком уж они вжились в образ», - добавила Наталья Полозкова.

Художник по костюмам Екатерина Шпакайц рассказала, что пропажа костюмов и реквизита не стала чем-то особенно удивительным.

«Каждый второй - прирожденный актер. Поэтому такое происшествие с пропажей реквизита нас не сильно удивило - бывает, когда вживаешься в роль», - считает Екатерина Шпакайц.

Режиссером «Тараса Бульбы» выступает Владимир Бортко