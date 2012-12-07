Мельниченко рассказал, как на заседании суда вскипел прокурор

Бывший майор Управления Государственной охраны Николай Мельниченко заявляет, что сегодня суд снял ряд вопросов, поставленных к нему в ходе допроса в качестве свидетеля по делу бывшего генерала милиции Алексея Пукача, поскольку они никоим образом не касались сути этого дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Мельниченко заявил журналистам после сегодняшнего заседания Печерского районного суда Киева, который рассматривает дело по обвинению А.Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

«Даже прокурор вскипел, услышав некоторые вопросы, и попросил суд снять их, поскольку они никоим образом не касались сути этого дела», - сказал Н.Мельниченко.

Он также сообщил, что следующее судебное заседание, на котором его продолжат допрашивать в качестве свидетеля по делу А.Пукача, начнется в 11.00 10 декабря.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года рассматривает в закрытом режиме дело по обвинению экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

В конце ноября этого года Печерский суд начал допрос Н.Мельниченко в качестве свидетеля по делу А.Пукача. В то же время допрос уже неоднократно перерывался, в частности, из-за болезни Н.Мельниченко и из-за отсутствия у его адвоката допуска к государственной тайне, который нужен в этом деле.