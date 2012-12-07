Мельниченко готов давать показания без адвоката

Как передает корреспондент УНИАН, Н.Мельниченко сообщил журналистам, что он пришел на судебное заседание с двумя своими адвокатами - Николаем Недилько и Александром Люлько.

В то же время Н.Мельниченко отметил, что, к сожалению, он не успел за неделю оформить допуск к государственной тайне Н.Недилько, а у второго адвоката срок действия такого допуска истек.

На судебном заседании, по словам Н.Мельниченко, и представители прокуратуры, и адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, и адвокат матери убитого журналиста Леси Гонгадзе Андрей Федур высказали мнение о том, что Н.Мельниченко следует допрашивать в присутствии его адвоката. Такую позицию, как отметил Н.Мельниченко, они обосновали тем, что вопросы, которые задаются свидетелю в суде, пересекаются с материалами уголовного дела, возбужденного в отношении Н.Мельниченко, а потому на судебном заседании присутствие адвоката у свидетеля необходимо.

Также Н.Мельниченко сообщил, что он написал заявление на имя председательствующего в процессе, что готов давать показания без адвоката до тех пор, пока «мое противостояние в суде с Теличенко не достигнет критической отметки».

В тоже время, как отметил Н.Мельниченко, адвокат М.Гонгадзе сегодня «вела себя вежливо».

Также Н.Мельниченко в очередной раз отметил, что он считает, что вместе с А.Пукачем к уголовной ответственности за убийство Г.Гонгадзе должны быть привлечены Владимир Литвин, Леонид Кучма, а также один из работников его Администрации, который сегодня работает в Администрации действующего Президента, за препятствование в привлечении к ответственности первых двух высокопоставленных должностных лиц.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года рассматривает в закрытом режиме дело по обвинению экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.

В конце ноября этого года Печерский суд начал допрос Н.Мельниченко в качестве свидетеля по делу А.Пукача. В то же время допрос уже неоднократно перерывался, в частности, из-за болезни Н.Мельниченко и из-за отсутствия у его адвоката допуска к государственной тайне, который необходим по этому делу.

Кроме того, Н.Мельниченко 29 ноября обратился с иском в Печерский районный суд к В.Теличенко «за распространение ею лживой информации через СМИ о том, что Н.Мельниченко якобы отказывается отвечать на вопрос относительно достоверности его записей и что Н.Мельниченко путается в своих показаниях».

По словам экс-майора УГО, в своем иске он требует от В.Теличенко извинений и опровержения распространенной ею информации.