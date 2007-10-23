Янукович считает, что для ПР форс-мажора нет

Лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в настоящее время нет форс-мажорных обстоятельств, из-за которых новоизбранные народные депутаты от Партии регионов могут не прийти на открытие первой сессии Верховной Рады VI созыва и отказаться от принесения депутатской присяги.

Об этом УНИАН сообщила кандидат в депутаты от Партии регионов Анна ГЕРМАН со ссылкой на В.ЯНУКОВИЧА.

“Сегодня на собрании будущих депутатов обсуждался этот вопрос. Лидер партии ответил, что сейчас нет форс-мажорных обстоятельств, из-за которых мы не войдем в сессионный зал. И если таких обстоятельств не возникнет, мы обязательно придем на первую сессию”, - сказала А.ГЕРМАН.

В то же время она сообщила, что сегодня на собрании будущие депутаты не обсуждали позицию по голосованию фракции Партии регионов за кандидатуру на должность премьер-министра и председателя Верховной Рады. “Это решение будет принято в зале, после того как депутаты принесут присягу и начнется пленарное заседание. Сейчас говорить об этом преждевременно”, - сказала представитель Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в кинотеатре “Зоряный” прошло первое собрание будущих народных депутатов Партии регионов с участием лидера партии, премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧА.