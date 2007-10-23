Ермолаев видит серьезный кризис в Нашей Украине

Политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ считает заявление Юрия ЕХАНУРОВА о возможном выходе из “Народного Союза Наша Украина” проявлением кризиса в партии.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

Эксперт напомнил, что Ю.ЕХАНУРОВ не является “рядовым” членом партии, он бывший премьер-министр “помаранчевого” правительства, а также, что очень важно, один из основателей НСНУ, один из ее основных идеологов. По словам А.ЕРМОЛАЕВА, в условиях, когда в 2007 году по “технологическим” причинам блок был перестроен и его возглавили молодые политики, а основатели НСНУ оказались на “вторых” ролях, вопрос сохранения традиций партии, ее платформы встает очень остро. Политолог отметил, что “позиция ЕХАНУРОВА - это не позиция одиночки”, это позиция одного из основателей партии, лица, определявшего ее идеологию. Таким образом, по мнению А.ЕРМОЛАЕВА, заявление Ю.ЕХАНУРОВА является не проявлением амбиций, а проявлением серьезного кризиса в НСНУ.

Он напомнил, что сейчас среди лидеров блока НУ-НС один беспартийный, бывший социалист, а другой – молодой, недостаточно опытный политик, следствием чего есть угроза ведения “спекулятивной” политики. “Игнорируются основные партийные традиции, основы партийной политики”, – добавил политолог.

Исходя из этого, по словам А.ЕРМОЛАЕВА, есть два варианта дальнейшей судьбы НСНУ. Или эта политическая сила станет основателем создания новой демократической партии, о чем шла речь до парламентских выборов, и основатели НСНУ станут ее лидерами, или активизируются тенденции к расколу в партии, которые также могут переброситься и на блок НУ-НС в целом. В таком случае, прогнозирует эксперт, будут созданы новые политические проекты и лидеры НСНУ их возглавлять уже не будут.

Как сообщал УНИАН, 22 октября Ю.ЕХАНУРОВ заявил, что если члены президиума НУ-НС 23 октября откажутся рассмотреть его предложения для согласования позиций с БЮТ при создании демократической коалиции, то он выступит на съезде партии. Если съезд его не услышит, Ю.ЕХАНУРОВ обещает выйти из партии.

«Если я проиграю на съезде, то мне в такой партии нечего делать. Тогда честь имею положить свой партийный билет и скажу, что я ошибся в партии, которая не выполняет своих программных принципов», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он напомнил, что требует, чтобы при создании демократической коалиции блоки НУ-НС и БЮТ согласовали позиции, которые касаются отмены моратория на продажу земли, принятия нового закона об акционерных обществах, изменения законодательства о государственных закупках, внесения изменений в закон о Кабинете министров.