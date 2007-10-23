Янукович обдумывает ”линию поведения”

Будущие депутаты от Партии регионов на своем первом собрании обсудили первоочередные законопроекты для принятия в Верховной Раде.

Как сообщила УНИАН кандидат в народные депутаты от Партии регионов Анна ГЕРМАН, первое собрание состоялось сегодня в кинотеатре “Зоряный” с участием лидера партии, премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

“Мы обсудили те законопроекты, которые считаем первоочередными, в частности, важнейший из них - законопроект о приравнивании заработной платы депутатов к средней зарплате в промышленности”, - сказала А.ГЕРМАН.

Кроме того, по ее словам, среди первоочередных документов обсуждались законопроекты по проведению земельной и политической реформ, а также пакет социальных законопроектов.

А.ГЕРМАН также сообщила, что на собрании обсуждались “линия поведения и планы Партии регионов после объявления официальных результатов выборов”.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов по результатам внеочередных парламентских выборов получила 175 депутатских мандатов.