Янукович обдумывает ”линию поведения”
Герман рассказала о собрании в "Зоряном"
Будущие депутаты от Партии регионов на своем первом собрании обсудили первоочередные законопроекты для принятия в Верховной Раде.
|Анна Герман
“Мы обсудили те законопроекты, которые считаем первоочередными, в частности, важнейший из них - законопроект о приравнивании заработной платы депутатов к средней зарплате в промышленности”, - сказала А.ГЕРМАН.
Кроме того, по ее словам, среди первоочередных документов обсуждались законопроекты по проведению земельной и политической реформ, а также пакет социальных законопроектов.
А.ГЕРМАН также сообщила, что на собрании обсуждались “линия поведения и планы Партии регионов после объявления официальных результатов выборов”.
Как сообщал УНИАН, Партия регионов по результатам внеочередных парламентских выборов получила 175 депутатских мандатов.