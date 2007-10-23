Балога представил в.и.о. ивано-франковского губернатора
11:55, 23 октября 2007Политика
936 0
Ющенко подписал указ
|Виктор Балога
Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.БАЛОГИ, соответствующий указ подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.
Как сообщил глава Секретариата Президента на церемонии представления Н.ПАЛИЙЧУКА, согласно другому указу Роман ТКАЧ, который возглавлял ОГА с 2005 года освобожден от должности в связи с избранием на внеочередных парламентских выборах народным депутатом от блока «Наша Украина – Народная самооборона» (№54 - УНИАН).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter