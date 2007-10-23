Балога представил в.и.о. ивано-франковского губернатора

Сегодня в Ивано-Франковске глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА представил хозяйственному активу области, творческой интеллигенции и бизнесовой элите Прикарпатья в.и.о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации 36-летнего Николая ПАЛИЙЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.БАЛОГИ, соответствующий указ подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как сообщил глава Секретариата Президента на церемонии представления Н.ПАЛИЙЧУКА, согласно другому указу Роман ТКАЧ, который возглавлял ОГА с 2005 года освобожден от должности в связи с избранием на внеочередных парламентских выборах народным депутатом от блока «Наша Украина – Народная самооборона» (№54 - УНИАН).