Коммунисты не теряют надежду увидеть Мороза в парламенте

Представитель Компартии в Высшем административном суде Украины (ВАСУ) Александр ИВЧЕНКО не исключает, что социалисты могут еще оказаться в Верховной Раде VІ созыва.

Об этом А.ИВЧЕНКО сказал в эфире «5 канала», комментируя рассмотрение ВАСУ дела по иску пяти политических партий, сообщает пресс-служба СПУ.

По словам А.ИВЧЕНКО, если суд удовлетворит иск социалистов, касающийся нарушений в деятельности ЦИК, неправомерном использовании бюллетеней, неправильного подсчета голосов, то у СПУ появится возможность доказать, что партия преодолела 3% барьер, и пройти в парламент.

«Безусловно, решение суда способно изменить расклад политических сил в Верховной Раде», - сказал представитель КПУ.

В свою очередь представитель СПУ в ВАСУ Валерий КОЧЕТОВ заявил, что если будут доказаны «истинные» итоги выборов, формат коалиции изменится.

Как сообщалось, СПУ настаивает на внесении изменений в протоколы окружных избирательных комиссий и протоколов ЦИК. Ресурс фальсификаций, по словам юристов Соцпартии, составляет более 400 тысяч избирателей.