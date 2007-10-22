Ехануров грозится выйти из Нашей Украины

Кандидат в народные депутаты Украины от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЕХАНУРОВ уверен, что Блок Юлии Тимошенко поддержит ранее обнародованные им предложения при создании коалиции с блоком НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, он уже имел разговор о своих предложениях с председателем Политсовета НУ-НС Вячеславом КИРИЛЕНКО и лидером блока Юрием ЛУЦЕНКО.

Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что на завтра запланировано заседание президиума партии «Народный Союз Наша Украина", которая входит в НУ-НС. По его словам, если члены президиума откажутся рассмотреть его предложения для согласования позиций с БЮТ при создании демократической коалиции, то он выступит на съезде партии. Если съезд его не услышит, Ю.ЕХАНУРОВ обещает выйти из партии.

«Если я проигрываю на съезде, то мне в такой партии нечего делать. Тогда честь имею положить свой партийный билет и скажу, что я ошибся в партии, которая не выполняет своих программных принципов», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он напомнил, что требует, чтобы при создании демократической коалиции блоки НУ-НС и БЮТ согласовали позиции, касающиеся отмены моратория на продажу земли, принятия нового закона об акционерных обществах, изменения законодательства о государственных закупках, внесения изменений в закон о Кабинете министров.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, также НУ-НС и БЮТ необходимо согласовать позиции о возврате утраченных вкладов в Сбербанке СССР в течение двух лет, реальные сроки реформирования Вооруженных Сил Украины и планы о вероятной ревальвации гривни.