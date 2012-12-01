Избрание Президента парламентом вполне можно провести через референдум

Об этом он заявил в эфире Шустер Live, отвечая на вопрос депутата от фракции НУ-НС Ирины Геращенко «теоретически есть ли у нас 3 млн мазохистов, которые поставят вопрос: "нужно ли Президента избирать в парламенте 226 голосами?", и будет ли такой референдум до 2015 года.

«Я буду уважать точку зрения граждан, если вдруг соберется 3 или 5 млн, которые поставят вопрос о внесении изменений в Конституцию в части способа избрания президента», - сказал он.

В то же время, Лавринович выразил убеждение, что представителей Партии регионов среди этих инициаторов не будет.