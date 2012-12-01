Избрание Президента парламентом вполне можно провести через референдум
00:57, 01 декабря 2012Политика
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Министр юстиции Александр Лавринович говорит, с уважением относиться к тому, если кто-то инициировать референдум об изменении способа избрания Президента.
Об этом он заявил в эфире Шустер Live, отвечая на вопрос депутата от фракции НУ-НС Ирины Геращенко «теоретически есть ли у нас 3 млн мазохистов, которые поставят вопрос: "нужно ли Президента избирать в парламенте 226 голосами?", и будет ли такой референдум до 2015 года.
«Я буду уважать точку зрения граждан, если вдруг соберется 3 или 5 млн, которые поставят вопрос о внесении изменений в Конституцию в части способа избрания президента», - сказал он.
В то же время, Лавринович выразил убеждение, что представителей Партии регионов среди этих инициаторов не будет.
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