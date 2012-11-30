В ВР зарегистрирован законопроект о персональном голосовании

Соответствующий проект закона “О внесении изменений в Закон Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" (относительно личной регистрации и голосования с помощью электронной системы), внесли народные депутаты Николай Мартыненко, Ирина Геращенко и Александр Бондарь (все из фракции НУ-НС).

Законопроект передан на рассмотрение руководства парламента.

Текст документа пока не обнародован на сайте ВР.

Как сообщал УНИАН, представители трех оппозиционных партий “Батьківщина”, «Свобода» и «УДАР», которые прошли в парламент следующего созыва, требуют от ВР принять решение о личном голосовании депутатов. Оппозиционеры требуют, чтобы это решение принял еще действующий состав Верховной Рады.