В ВР зарегистрирован законопроект о персональном голосовании
16:13, 30 ноября 2012Политика
4303
В Верховной Раде Украины уже зарегистрирован проект закона относительно персонального голосования депутатов.
Депутатов хотят обязать голосовать лично
Соответствующий проект закона “О внесении изменений в Закон Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" (относительно личной регистрации и голосования с помощью электронной системы), внесли народные депутаты Николай Мартыненко, Ирина Геращенко и Александр Бондарь (все из фракции НУ-НС).
Законопроект передан на рассмотрение руководства парламента.
Текст документа пока не обнародован на сайте ВР.
Как сообщал УНИАН, представители трех оппозиционных партий “Батьківщина”, «Свобода» и «УДАР», которые прошли в парламент следующего созыва, требуют от ВР принять решение о личном голосовании депутатов. Оппозиционеры требуют, чтобы это решение принял еще действующий состав Верховной Рады.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter