Ющенко обещает Европе масштабный вклад

Украина выступает за создание единого европейского пространства безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на заседании Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы.

«Мы исходим из единого фундаментального и ключевого принципа неделимости европейского пространства безопасности», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, только исходя из этого принципа можно создать эффективную модель для принятия решений в сфере безопасности. Президент подчеркнул, что вклад Украины в дело европейской международной безопасности будет активным, масштабным и последовательным.

В.ЮЩЕНКО заявил, что Украина готова присоединиться к Многонациональным миротворческим силам Юго-Восточной Европы. Президент подчеркнул, что участие Украины в юго-восточноевропейской многонациональной бригаде в полной мере будет способствовать укреплению стабильности в Европе.

Обращаясь к участникам заседания Совета, В.ЮЩЕНКО призвал их обсудить широкий комплекс вопросов. В частности, проблему замороженных конфликтов, противодействие международному терроризму, нелегальному распространению оружия и другие вопросы безопасности. По его убеждению, ответом на эти вызовы может быть консолидация и объединение всех национальных и региональных усилий.