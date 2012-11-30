У Каськива заявили о «полном урегулировании» недоразумения с испанцами

13:43, 30 ноября 2012
Политика
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Госинвестпроект заявляет о «полном урегулировании» недоразумения с испанской Gas Natural Fenosa.

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины заявляет о «полном урегулировании» недоразумения с испанской нефтегазовой компанией Gas Natural Fenosa в связи с подписанием 26 ноября соглашения о сотрудничестве в реализации проекта «LNG-терминал».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

Gas Natural Fenosa проинформировала украинскую сторону, что Джорди Сарда Бонвеи (Jordi Sarda Bonvehi), 26 ноября подписавший соглашение с Госинвестпроектом от имени этой компании, не владел соответствующими полномочиями.

В свою очередь, Госинвестпроект принял к сведению информацию Gas Natural Fenosa и отметил, что подписанное соглашение не предусматривало каких-либо финансовых или юридических обязательств.

Также Госинвестпроект сообщает, что обратился к президенту компании Gas Natural Fenosa Сальвадора Габарро Серра (Salvador Gabarrо Serra) с предложением о личной встрече для обсуждения перспектив сотрудничества.

Как ранее сообщал УНИАН, 26 ноября Украина подписала с компанией Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». В частности, компания должна была выступить инвестором реализации проекта.

Изначально планировалось, что документ от испанской стороны подпишет директор по внешним связям Gas Natural SDG, S.A. Джорди Гарсиа Табернеро.

Однако из-за того, что он не смог по неназванным причинам быть на церемонии, документ подписал Джорди Бонвеи, который, как позже заявила компания, не работает в Gas Natural и является профессиональным коммерческим представителем, представляет интересы Gas Natural, Enegas, других испанских компаний.

Джорди Бонвеи спустя несколько дней после подписания соглашения признал, что не имел права подписывать этот документ.

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