Высший админсуд сегодня продолжит рассмотрение иска к ЦИК

Высший административный суд Украины сегодня в 10.00 продолжит рассмотрение дела по иску пяти политических партий к Центральной избирательной комиссии.

Как сообщал УНИАН, вчера ВАСУ начал рассмотрение административного дела по жалобам Прогрессивной социалистической партии Украины, Социалистической партии Украины, Компартии Украины, Всеукраинской партии народного доверия и Партии вольных демократов.

В частности, истцы просят суд признать действия ЦИК неправомерными в части подсчета голосов избирателей на досрочных парламентских выборах; приведшими к фальсификации результатов выборов; признать бездеятельность ЦИК в части нереагирования на нарушения, ненадлежащей оценки нарушений, непринятия мер по устранению нарушений; а также требуют провести пересчет голосов.