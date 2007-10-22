Процесс в деле о результатах выборов намеренно затягивают?

Заместитель председателя Центризбиркома Украины Андрей МАГЕРА считает, что истцы в деле к ЦИК намеренно затягивают судебный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАГЕРА заявил вчера во время заседания Высшего административного суда Украины.

По словам А.МАГЕРЫ, отдельные представители политических партий, которые обратились с иском к ЦИК, “злоупотребляют своими процессуальными правами с целью затянуть судебное заседание”.

Так, в частности, как объяснил А.МАГЕРА, в отдельных ходатайствах содержатся факты, рассмотрение которых должно происходить в окружном административном суде Киева, но правом обращаться на этот счет в указанный суд истцы своевременно почему-то не воспользовались.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье в 14.00 коллегия судей Высшего административного суда в составе пяти человек под председательством Александра ПАСЕНЮКА начали рассмотрение дела по искам пяти политических сил к Центральной избирательной комиссии.

От ЦИК в судебном процессе принимают участие заместители председателя комиссии А.МАГЕРА, Жанна- УСЕНКО-ЧОРНАЯ и член ЦИК Юлия ШВЕЦ.