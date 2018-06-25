Украинский интерес. Страсти по Таможенному Союзу, контуры Соглашения об ассоциации с ЕС и иракская перспектива для Украины

Премьер-министр Украины и его первый заместитель публично не сошлись во мнениях относительно перспектив развития отношений нашей страны с Таможенным Союзом. В ЕС стремятся ободрить Украину перспективами проведения традиционного саммита и подписания Соглашения об ассоциации. Министр иностранных дел побывал в Ираке с делегацией представителей украинского бизнеса.

Перспективы развития отношений Украины с Таможенным Союзом являются чувствительной темой для официального Киева с момента официального запуска этого интеграционного проекта на постсоветском пространстве. Очевидно, что без участия Украины перспективы экономического сближения России, Беларуси и Казахстана куда менее радужные, но в Кремле, затеявшем эту стадию создания более глобального проекта – Евразийского Союза – с нарочитым пренебрежением отнеслись к предложению Виктора Януковича развивать отношения по формуле «3+1».

Вялотекущим отношениям Украины с Таможенным Союзом придал неожиданный импульс Валерий Хорошковский. Первый вице-премьер нарочито громко напомнил, что юридически определенным приоритетом для нашей страны остается евроинтеграция, а сближение с ТС является незаконным. Особой пикантности заявлению Валерия Ивановича придал тот факт, что оно было сделано аккурат накануне визита его непосредственного начальника, Николая Азарова, в Москву. Там у Николая Яновича его российский коллега Дмитрий Медведев и поинтересовался судьбой отношений Украины с Таможенным Союзом. Азаров, как и полагается уроженцу Калуги, дал понять, что России не стоит воспринимать заявление Хорошковского близко к сердцу. Все бы хорошо, но только позиции действующего главы правительства выглядят не слишком устойчивыми, а его первый зам фигурирует в списке потенциальных преемников на посту премьера.

Представитель Европейской Комиссии в Украине Ян Томбиньски довольно неожиданно ободрил руководство страны пребывания перспективой подписания в следующем году Соглашения об ассоциации с ЕС. По понятным причинам, европейский дипломат не забыл упомянуть и о проблемах с правосудием, и необходимости решить проблему заключения Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Оба лидера оппозиционных сил на уходящей неделе имели возможность напрямую пообщаться с представителями Европарламента, которые предпочли не делиться своими впечатлениями с прессой.

Куда интереснее позиция противников действующей власти, собирающихся торпедировать подписание Соглашения об ассоциации. Судя по всему, в «Батькивщине» признали, что судьба Юлии Тимошенко их интересует куда больше европейской перспективы нашего государства. Конкурирующие между собой в Старом Свете Борис Тарасюк и Григорий Немыря полны решимости поднять для борьбы против подписания документа максимальное количество союзников Юлии Тимошенко, позиция которой относительно сближения с ЕС переменчива, словно погода на море. Теряя влияние внутри Украины, лидер «Батькивщины» стремится компенсировать потери повышенным европейским вниманием к своей персоне. Правда, далеко не факт, что все расчеты на «нескольких хороших парней» из Европейской народной партии оправдаются.

Министр иностранных дел на уходящей неделе был больше занят не европейскими делами, а ощутил, что Восток – дело тонкое. Константин Грищенко вместе с делегацией украинских бизнесменов побывал в Ираке. Там он не ограничился посещением Багдада, но и побывал в Иракском Курдистане, в последнее время ставшим центром стабильности внутри неспокойного в целом государства. Курды сразу в нескольких граничащих между собой государствах ведут борьбу за создание собственного государства, и в Ираке их успехи выглядят наиболее очевидными. Интересно, что визит шефа внешнеполитического ведомства состоялся вскоре после отказа Багдада от масштабного контракта на поставку оружия из России. Есть основания полагать, что из Ирака вернулись с новыми заказами не только представители украинского ОПК, но и наши аграрии, заинтересованные в расширении географии сбыта своей продукции.

Регион Персидского залива трудно назвать простым, но предпосылки для продвижения своих интересов у Киева там есть. Активный поиск новых торговых возможностей для Украины в условиях перманентного экономического кризиса и торможения национальной экономики заслуживает уважения. Реальная экономизация внешней политики может не только принести реальную выгоду, но и укрепить позиции нашей страны в мире.

Евгений Магда