В Севастополе хотят доработать закон о языках

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи в ГГА руководства города с новоизбранными народными депутатами.

«Требует доработки как сам закон о языках, так и порядок вступления его в действие», - заявил В.Яцуба.

По его мнению, «необходимо внести некоторые поправки, в том числе и основанные на выводах Венецианской комиссии, чтобы закон создал условия равенства языков в Украине, и не было никаких проблем ни в одном регионе».

Как сказал В.Яцуба, закон не должен провоцировать социальный конфликт в обществе, не привести к тому, что «в каждом населенном пункте Украины, в каждом селе будет свой региональный язык».