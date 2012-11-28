В Севастополе хотят доработать закон о языках
00:31, 28 ноября 2012Политика
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Глава Севастопольской горгосадминистрации Владимир Яцуба считает, что одной из первоочередных задач новоизбранной Верховной Рады должна стать доработка закона об основах государственной языковой политики.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи в ГГА руководства города с новоизбранными народными депутатами.
«Требует доработки как сам закон о языках, так и порядок вступления его в действие», - заявил В.Яцуба.
По его мнению, «необходимо внести некоторые поправки, в том числе и основанные на выводах Венецианской комиссии, чтобы закон создал условия равенства языков в Украине, и не было никаких проблем ни в одном регионе».
Как сказал В.Яцуба, закон не должен провоцировать социальный конфликт в обществе, не привести к тому, что «в каждом населенном пункте Украины, в каждом селе будет свой региональный язык».
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