Акция возле Шевченковского райсуда за суровый приговор Денису Комарницкому, соратнику Черновецкого

28 ноября 2012 года в 13:00 в Шевченковском районном суде г. Киева состоятся судебные прения (перед приговором) по уголовному делу против сопредседателя депутатской фракции «Блок Леонида Черновецкого» в Киевсовете, депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого. Комарницкий обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 398 (насилие в отношении защитника), ч. 1 ст. 357 (похищение официального документа), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Во время судебных прений, под стенами Шевченковского райсуда состоится перформанс «Первый пошёл!». Участники выпустят в воздух воздушные шарики с изображениями главарей «команды Черновецкого».

Организаторы акции – гражданская кампания «Форум спасения Киева», общественная организация «Киевский культурный трибунал».

Контактные лица:

Виталий Черняховский

Телефоны: (044)228-55-33, (068)833-33-33

Веб-сайт: www.forumspaskiev.org.ua

E-mail: forumspaskiev@mail.ru

Юлия Валова

Телефон: (067)406-12-61

Веб-сайт: http://kikutr.livejournal.com/

E-mail: kikitr.office@gmail.com