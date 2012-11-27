Политолог прогнозирует роспуск парламента и досрочные выборы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог сказал на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил: “Я не уверен, что Верховная Рада Украины VII созыва просуществует до 2017 года”.

По его словам, если на президентских выборах в 2015 году победит Виктор Янукович, то “он что будет мириться с тем, что у него такая Верховная Рада с довольно серьезной оппозицией?”. “Нет, он сделает все, чтобы эту Верховную Раду Украины распустить и назначить на волне своей победы новые выборы с тем, чтобы изменить состав парламента в свою пользу”, - отметил В.Карасев.

При этом он добавил: “Если выигрывает президентские выборы кто-то из оппозиционеров, то что они будут держать эту ВР с такой сильной Партией регионов?”. “Нет, они также сделают все для того, чтобы распустить эту ВР и на волне победы окончательно добить Партию регионов”.

В.Карасев отметил: “У нас президентские выборы в начале 2015 года, поэтому в мае 2015 года ожидайте новых выборов в ВР”.