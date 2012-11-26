СМИ: Европа разделилась во взглядах на «украинский вопрос»

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники The EUobserver.

Так, по данным издания, за подписание Соглашения об ассоциации высказываются Чехия, Литва, Польша и Словакия, которые предпочитают подписать соглашение с Украиной на саммите в Вильнюсе осенью 2013 года.

"Мы не рассматриваем (договор) как подарок для украинского правительства, но больше как способ открытия перспектив для украинских граждан и введения европейской повестки дня для украинского руководства", - заявил высокопоставленный дипломат.

В то же время Швеция, Финляндия, Дания и Нидерланды выступают с призывом заморозить подписание ассоциации, потому, что "он (Янукович) посадил за решетку политических оппонентов" и "провел выборы в свою пользу". Эта группа стран на заседании совета министров в декабре планирует выдвинуть жесткое требование для сделки - свобода экс-премьера Юлии Тимошенко и реформа судебной системы.

"Мы разочарованы украинским руководством... они до сих пор не выполнили требования, которые были выдвинуты. Я не думаю, что саммит будет целесообразным в настоящее время", - сказал скандинавский дипломат. Со своей стороны Франция и Великобритания пока поддерживают переговоры на низком уровне, а Германия пока не определилась.