Как имя следующего харьковского мэра?

Большинство экспертов, опрошенных Агентством моделирования ситуаций (АМС), считают, что досрочные выборы городского головы Харькова могут состояться весной, во время очередного обострения политической ситуации в Украине.

Об этом говорится в сообщении, переданном УНИАН пресс-службой АМС.

Главными претендентами на этот пост эксперты называют Александра ФЕЛЬДМАНА, Арсена АВАКОВА, Василия САЛЫГИНА, Аллу АЛЕКСАНДРОВСКУЮ.

В то же время, подавляющее большинство экспертов отметили наиболее весомые шансы представителя БЮТ А.ФЕЛЬДМАНА, следом за ним идет представитель Партии регионов В.САЛЫГИН и КПУ А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ. Также, по мнению экспертов, ожидается ситуация, когда от партий демократического лагеря будет выдвинут один кандидат, которым может быть А.ФЕЛЬДМАН. При этом шансы нынешнего губернатора А.АВАКОВА экспертами расцениваются значительно ниже.

Опрошенные эксперты также отметили, что скорее всего, речь может пойти и о создании широкого фронта общественной поддержки единого кандидата. В этом фронте, не исключают они, могут оказаться как общественные лидеры - симпатики оппозиции, так и известные персоналии, близкие к ПР.

В частности, достаточно симптоматичным, по мнению экспертов, выглядит широкие варианты предвыборных союзов. Эксперты допускали, что консолидация элиты могла проходить как по линии БЮТ-НУ, так и по линии БЮТ-ПР, БЮТ-КПУ. Эта тенденция, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что именно БЮТ может стать новым консолидирующим центром в регионе.

Также эксперты называли возможность выдвижения единого кандидата от ПР и КПУ. При этом кандидатом этим был бы не представитель ПР.

Пресс-служба не называет конкретные имена опрошенных экспертов, в то же время отмечая, что было опрошено 27 политологов, политтехнологов и журналистов, среди которых — представители ведущих аналитических структур, профильных кафедр Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, Национального университета «Киево-Могилянская академия», а также ведущих СМИ.

Комментируя результаты данного опроса, заместитель Директора АМС Алексей ГОЛОБУЦКИЙ заявил, что "он обрисовывает крайне показательные тенденция развития политической ситуации в Харьковском регионе".

В частности, по его словам, уже сегодня понятно, что на некоторое время ПР вынуждена будет поступиться своей лидирующей функцией в регионе, тогда как на первый план выходит БЮТ с группой А.ФЕЛЬДМАНА. «Именно она может стать новым консолидирующим центром в политической среде Харькова. А это может обозначать, что со временем группа может усилиться и выйти на всеукраинский уровень, повторяя тенденцию средины 90-х, когда местная политическая и бизнес-элита выходила завоевывать Киев», - считает эксперт

Показательны также, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, результаты опроса относительно потенциала А.АВАКОВА и В.САЛЫГИНА. «В случае формирования двухполюсной системы выборов, эксперты прогнозируют, что главная борьба развернется между БЮТ и КПУ», - сказал он.