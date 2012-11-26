В ПР заявляют, что приманили уже 40 «тушек»

"Почти 40 самовыдвиженцев написали заявление о вступлении в нашу фракцию, поэтому в новой Раде у нас будет единоличное большинство. Законы сможем принимать быстро и слаженно", - рассказал замглавы парламентской фракции Партии регионов Михаил Чечетов "Комсомольской правде в Украине".

Депутат утверждает, самовыдвиженцы писали заявления добровольно. Никакого давления ни на кого не было.

Назвать имена самовыдвиженцев, которые уже решили, что им с регионами по пути, Михаил Чечетов не смог. На наводящие вопросы о том, поступало ли заявление от нынешнего спикера Владимира Литвина, экс-министра МЧС Виктора Балоги и министра экономики Петра Порошенко, депутат тоже отвечать не захотел.

- Возможно, кто-то еще не успел написать заявление о вступлении в нашу фракцию или у политика закончились чернила, бумага, - загадочно ответил он.

В свою очередь, один из самовыдвиженцев признался изданию, что за переход в ПР "одним пообещали содействие в бизнесе, другим -гарантировали портфели. Третьим – дали денег на избирательную кампанию".

Напомним, в будущий парламент Партия регионов провела по спискам и мажоритарным округам 185 депутатов. Чтобы сформировать большинство, необходима поддержка еще 41 избранника.