Герман подозревает Тимошенко в совершении ”грубой провокации” на Говерле

Кандидат в народные депутаты от Партии регионов Анна ГЕРМАН называет события на Говерле „грубой провокацией”, в совершении которой подозревает Блок Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии А.ГЕРМАН.

”Грубая провокация, шитая белыми нитками”, - отмечает она.

”То, что в Украине действуют организации, которые враждебно настроены к Украинскому независимому государству, то, что они свободно занимаются провокациями на нашей территории, должно было бы свидетельствовать о слабости и непрофессионализме СБУ. Но то, как эффективно работают наши спецслужбы, нам показали прошлые выборы…”, - отмечает А.ГЕРМАН

По ее мнению, провокация имеет „местный заказной характер”. По словам А.ГЕРМАН, эта провокация выгодна тем, кому нужно срочно усилить антироссийские настроения.

”Циничная демонстрация пренебрежения к символам нашей государственности имеет одну цель - спровоцировать новую волну украинско-российского заострения”, - подчеркивает представитель Партии регионов.

Она не исключает, что к этой провокации может быть причастна лидер БЮТ. „А с того, что в этой истории фигурирует фамилия Ю.ТИМОШЕНКО (якобы, вандалы высказались против ее назначения на должность премьер-министра), видны уши местного заказа”.

”Подтекстом провокации, вполне возможно, является попытка вызвать сочувствие к Ю.ТИМОШЕНКО в среде украинских патриотов, убедив широкую общественность в том, что Ю.ТИМОШЕНКО является нежелательной лишь для тех, кто презирает и ненавидит все украинское. В случае же невыполнения Ю.ТИМОШЕНКО ее предвыборных обещаний тоже можно будет эффективно употребить антироссийскую риторику”, - считает А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, Евразийский союз молодежи разместил на собственном сайте заявление, в котором взял ответственность за уничтожение государственных символов Украины на горе Говерла. По информации и иллюстрациям, размещенным на сайте этой организации, ее представители на горе Говерла спилили и надругались над Трезубом, который является Государственным гербом Украины, и разбили памятный знак, посвященный Конституции Украины.

В пресс-центре СБУ сегодня сообщили, что Служба безопасности Украины принимает все меры по установлению и розыску лиц, совершивших акт вандализма на Говерле.