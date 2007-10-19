Новый Кабмин сформирует Виктор Янукович?

Руководитель аппарата премьер-министра Украины Сергей ЛЕВОЧКИН считает, что Партия регионов не будет создавать „теневое” правительство, поскольку новый состав Кабинета министров снова будет формировать лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом С.ЛЕВОЧКИН заявил, комментируя заявление о возможности создания В.ЯНУКОВИЧЕМ теневого правительства.

”Идея о теневом правительстве – интересная, но ее возьмет на вооружение другая политическая сила. Я убежден, что в конечном итоге новый Кабинет министров Украины снова будет формировать Виктор ЯНУКОВИЧ”, - подчеркнул С.ЛЕВОЧКИН.

Как сообщалось, в интервью радио “Свобода” представитель Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО заявил, что в случае перехода в оппозицию, Партия регионов может сформировать “теневой” Кабинет министров.

«Эта идея не новая, она вытекает в известной степени из законопроекта об оппозиции, который мы приняли в первом чтении. В нем “теневом” правительстве уделяется достаточно много внимания – и право на содоклад по бюджету, участие в роботе правительства, право выступления на заседании и т. д. Я не исключаю, что Партия регионов будет использовать этот инструмент политической деятельности, с тем, что бы сформировать программную альтернативу, альтернативный курс», – сказал он.

Фракции будущей демократической коалиции - БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона” - намерені принять 12 законопроектов, среди которых новый закон об оппозиции, предусматривающий предоставление ей права формировать "теневое" правительство.