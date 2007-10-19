От Ющенко ждут ”модель Президента”

Советник Президента по правовым вопросам Степан ГАВРИШ считает, что глава государства в ближайшее время должен выступить со своим виденьем новой концепции Конституции Украины.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос корреспондента агентства, существует ли угроза, что новая редакция Конституции может быть выписана под конкретного главу государства.

“Думаю, что в ближайший месяц мы получим четкую и ясную позицию и модель Президента”, - сказал он. По словам С.ГАВРИША, глава государства должен это сделать, не ожидая конкретной разработки проекта документа. “Он должен заявить о своих политических взглядах, об основных конституционных позициях и ценностях”, - отметил он.

С.ГАВРИШ также выразил уверенность, что любая Конституция, выписанная под чьи-то интересы, не пройдет на референдуме. По его словам, проблема заключается в том, какую смешанную форму управления государством предложить. “Думаю, что сегодня более очевидно, что эта форма управления будет связана с тем, что именно у Президента должен находиться центр национально-стратегического планирования”, - сказал он. При этом, по словам С.ГАВРИША, это не означает, что глава государства должен управлять исполнительной властью, обеспечивать деятельность судебной и законодательной ветвей власти. Он отметил, что у Президента должны быть функции конституционного арбитрирования для того, чтобы все ветви власти работали в одном направлении и обеспечивали национальный интерес.

С.ГАВРИШ выразил мнение, что целесообразно, чтобы референдум по утверждению новой редакции Конституции состоялся не позднее осени следующего года. “Самый лучший период – это начало сентября – конец октября, для того, чтобы до выборов Президента имплементировать новую часть конституционных положений”, - сказал он.

С.ГАВРИШ напомнил, что конституционный совет пока еще не создан. При этом, по его словам, на сегодняшний день в Секретариате Президента подготовлены несколько проектов указов главы государства относительно создания специального органа, который бы занимался вопросом разработки новой редакции Конституции. “Президент не определился какой формат этого конституционного совета может быть самым лучшим”, - отметил С.ГАВРИШ. При этом он не исключил, что с этим вопросом Президент Украины В.ЮЩЕНКО определится уже в ближайшие недели.