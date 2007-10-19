Ющенко провел кадровые рокировки в СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом назначил Тиберия ДУРДИНЦА заместителем председателя Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Перед этим В.ЮЩЕНКО освободил от этой должности Валерия ПИДБОЛЯЧНОГО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент своим указом освободил Т.ДУРДИНЦА от должности начальника Управления СБУ в Закарпатской области.