Адвокат "Украинского правозащитного альянса" заявил о возможной ответственности Немыри за отмывание денег

18:28, 23 ноября 2012
Политика
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Установление в рамках судебного процесса в Украине сути финансовых отношений между Григорием Немырей, британской компанией Ridge Consulting и оффшорными фирмами в разных государствах позволит инициировать антикоррупционные процессы в британской, латвийской, панамской и новозеландской юрисдикциях, где зарегистрированы и действуют участники финансовых отношений с Г. Немырей и партией «Батькивщина».

Григорий Немыря

Об этом УНИАН заявил президент Ассоциации «Украинский правозащитный альянс» (УПА), адвокат Сергей Демченко, отвечая на вопрос корреспондента о перспективах гражданского судебного процесса с Г.Немырей в Подольском районном суде г. Киева по исковому заявлению УПА.

«В открытом доступе в сети Интернет уже есть документальные доказательства специфических финансовых отношений между бывшим вице-премьер-министром Украины Г.Немырей, партией «Батькивщина», английской компанией, оказывающей информационные услуги, и финансовыми организациями, находящимися в разных оффшорных юрисдикциях. Судебное разбирательство по нашему иску в Подольском суде позволит выяснить структуру этих финансовых отношений и понять, кто являлся заказчиком этих услуг», – объяснил Демченко.

«Если заказчиком информационных услуг британской пиар-фирмы действительно был на то время вице-премьер-министр Немыря, то оплата этих услуг со счетов в оффшорах подпадает под признаки международных финансовых преступлений  - отмывания денег, и входит в сферу компетенции Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Если же суд выяснит, что заказчиком услуг были иностранные компании, а экс-вице-премьер выступал в роли исполнителя, то это уже другая сфера применения криминального закона. Речь может идти о международной коррупции, что открывает возможность уголовного преследования не только в юрисдикции Украины, но и в юрисдикциях Великобритании, Латвии, Панамы и Новой Зеландии», – заявил адвокат.

Лидер Ассоциации также сообщил, что речь в любом случае идет о серьезных правонарушениях, которые строго наказываются во всех перечисленных странах.

«В любом случае, как украинское законодательство, так и законодательство этих стран такие преступления относит к категории тяжких и за их совершение предусматривает наказание в виде лишения свободы», – подчеркнул Демченко.

Адвокат рассказал, что ссылается на Общие правила, закрепленные Конвенцией ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. и Международной криминальной конвенцией по борьбе с коррупцией от 27 января 1999 г.

Как известно, Подольский районный суд Киева, рассмотрев исковое заявление Ассоциации «Украинский правозащитный альянс» относительно Немыри Григория Михайловича, постановил открыть производство по этому иску.

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