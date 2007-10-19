Кравчук по собачкам увидел, что такая власть долго не продержится

Экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК считает невозможным создание “широкой” коалиции, поскольку, по его мнению, в государстве для этого нет законодательной базы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Л.КРАВЧУКА, если «широкая» коалиция будет создана, то все три политических силы быстро поссорятся из-за очень больших амбиций их лидеров. «Как сказал Павлов, я по своим собачкам вижу, что эта власть долго не продержится», - сказал Л.КРАВЧУК.

Политик также заметил, что законодательством не предусмотрено такое понятие как «широкая» коалиция и, в частности, привлечение оппозиции к власти. По его мнению, если представители оппозиции идут в исполнительную власть, то это уже не оппозиция.

Кроме того, Л.КРАВЧУК выразил убеждение, что “помаранчевая” коалиция «имеет перспективу существовать до президентских выборов», если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет поддерживать ее деятельность.

В то же время политик не видит серьезной проблемы в том, что коалиция имеет преимущество только в несколько голосов народных депутатов. По его словам, в мире есть случаи, когда коалиция имела преимущество в один голос и была эффективной.

Отвечая на вопросы журналистов, возможен ли вариант развития событий, при которых кандидатура лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО не будет поддержана на должность премьер-министра и в парламенте не будет создана коалиция, а правительство Виктора ЯНУКОВИЧА будет исполнять обязанности, Л.КРАВЧУК ответил, что в такой ситуации те представители БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона”, которые не будут голосовать за Ю.ТИМОШЕНКО, должны сложить свои депутатские полномочия.

Политик подчеркнул, что еще до выборов, когда политические силы подписывали соглашение, где речь шла о том, что победитель выдвигает свою кандидатуру на должность премьер-министра, они должны были просить изъять их фамилии из избирательных списков кандидатов. По его словам, ни один кандидат этого не сделал, поэтому был бы непристойно для политика не голосовать за то, о чем было договорено раньше.