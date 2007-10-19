Луценко обратится в СБУ по поводу «розыгрыша»

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО считает, что Служба безопасности Украины должна возбудить уголовное дело по факту уничтожения представителями Евразийского союза молодежи государственных символов Украины на Говерле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, об этом он заявил сегодня.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что информацию об уничтожении государственных символов Украины на горе Говерла он увидел на одном из интернет-сайтов и считал, что это очередной розыгрыш.

“Если это не так – мы официально будем обращаться в Службу безопасности Украины, потому что здесь есть абсолютно прямые основания для возбуждения уголовного дела», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, возбуждать уголовное дело по этому факту можно по нескольким статьям. «И это полностью в компетенции Службы безопасности Украины», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Евразийский Союз Молодежи берет ответственность за уничтожение государственных символов Украины на горе Говерла. Соответствующие заявление размещено на сайте Евразийского Союза Молодежи. «Силами отдельного горного подразделения ЕСМ на горе Говерла спилен и осквернен символ оккупации Украины – Тризуб. Уничтожена гранитная доска украинской сектантской церкви. Разбит гранитный памятный знак, посвященный т.н. «конституции Украины». Вместо символа украинских коллаборантов жовто-блактного прапора над горой водружен стяг Евразийского Союза Молодежи», - сообщает сайт ЕСМ.

В пресс-центре СБУ сегодня сообщили, что Служба безопасности Украины принимает все меры по установлению и розыску лиц, совершивших акт вандализма на Говерле.

СБУ на данный момент установила, что к совершению преступления причастны представители незарегистрированной в Украине и запрещенной украинским судом организации «Евразийский союз молодежи». Один из них – гражданин Украины, который обоснованно подозревается в организации совершения акта вандализма на горе Говерла, на данный момент находится на территории Российской Федерации.