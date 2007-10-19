Регионалы не будут ставить палки в колеса Тимошенко

Представитель Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ не исключает, что на протяжении одного года Верховная Рада будет работать без коалиции, а исполнять обязанности премьер-министра будет нынешний руководитель правительства Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.ЧОРНОВИЛ сказал сегодня во время круглого стола в Киеве.

По его словам, в случае провала переговоров по созданию «помаранчевой коалиции» возможны два варианта: или будет создана широкая коалиция, или парламент будет работать без коалиции.

Как отметил Т.ЧОРНОВИЛ, это возможно, поскольку существует норма Конституции, в соответствии с которой после досрочных парламентских выборов на протяжении года следующие выборы проводиться не могут. Тогда, по его словам, на протяжении года в парламенте будут создаваться ситуативные большинства, а обязанности премьер-министра будет исполнять В.ЯНУКОВИЧ.

При этом Т.ЧОРНОВИЛ добавил, что Партия регионов не будет препятствовать во время голосования за кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра и не блокировать трибуну.

"Мы голосовать не будем. Мы не будем ставить палки в колеса, не будем блокировать трибуну при избрании Юлии Тимошенко премьер-министром. Если хотят, пусть голосуют", – сказал Чорновил.