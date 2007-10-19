Регионалы не будут ставить палки в колеса Тимошенко
Либо широкая коалиция, либо никакой?
|Тарас Чорновил
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.ЧОРНОВИЛ сказал сегодня во время круглого стола в Киеве.
По его словам, в случае провала переговоров по созданию «помаранчевой коалиции» возможны два варианта: или будет создана широкая коалиция, или парламент будет работать без коалиции.
Как отметил Т.ЧОРНОВИЛ, это возможно, поскольку существует норма Конституции, в соответствии с которой после досрочных парламентских выборов на протяжении года следующие выборы проводиться не могут. Тогда, по его словам, на протяжении года в парламенте будут создаваться ситуативные большинства, а обязанности премьер-министра будет исполнять В.ЯНУКОВИЧ.
При этом Т.ЧОРНОВИЛ добавил, что Партия регионов не будет препятствовать во время голосования за кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра и не блокировать трибуну.
"Мы голосовать не будем. Мы не будем ставить палки в колеса, не будем блокировать трибуну при избрании Юлии Тимошенко премьер-министром. Если хотят, пусть голосуют", – сказал Чорновил.