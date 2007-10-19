Яценюк считает ЕЭП «жизнеспособным» проектом

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает Единое экономическое пространство (ЕЭП) «жизнеспособным» проектом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ после переговоров официальных делегаций Украины и России во главе с министрами и при участии руководителей приграничных областей двух стран.

«Как экономический проект ЕЭП жизнеспособен», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, в тоже время за последние два года не происходит «никакого движения в этом процессе» (формирования ЕЭП - УНИАН).

Министр напомнил, что Украина не рассматривает возможное вступление в Таможенный союз в рамках ЕЭП. «Таможенный союз сегодня не поддерживается Украиной, однако экономическая интеграция и модель функционирования в рамках ЕЭП при консенсусном принятии решений и при увеличении договорно-правовой базы наших экономических отношений должна рассматриваться», - сказал министр.

В свою очередь, С.ЛАВРОВ выразил убеждение, что Украина и Россия найдут пути для экономической интеграции с учетом интересов обоих стран.

«О формах многосторонней интеграции, о присоединении к этим формам решение должна принимать каждая сторона самостоятельно, исходя из своего видения ситуации», - сказал он.

Справка УНИАН. Президенты Беларуси, Казахстана, России и Украины 23 февраля 2003 года заявили о намерении формирования Единого экономического пространства. 19 сентября 2003 года было подписано соглашение о формировании ЕЭП. Под ЕЭП принято считать экономическое пространство, объединяющее таможенные территории, на котором функционируют механизмы регулирования экономик, основанные на единых принципах, обеспечивающих свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы и проводится единая внешнеторговая и согласованная налоговая, денежно-кредитная и валютно-финансовая политика.

Главным координационным органом по подготовке соглашений по формированию ЕЭП является Группа высокого уровня.