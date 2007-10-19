Довгий: возможно, БЮТ считает, что без скандалов скучно...

Вчерашнее пленарное заседание Киевского городского совета было эффективным и результативным несмотря на демарш оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, об этом в интервью журналистам заявил заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

„К сожалению, фракции БЮТ и Блока Виталия Кличко опять не нашли других аргументов, кроме привычных уже блокирований трибуны и демаршей. При этом фракция БЮТ сначала голосовала за земельные решения, но потом, увидев, что все происходит открыто, опять перешла к деструктивным действиям. Возможно, отсутствие какого-то скандала на пленарном заседании делает его более монотонным, но, в то же время, дает возможность принимать важные решения и обеспечивать бесперебойную работу хозяйственного комплекса столицы Украины”, - отметил секретарь Киевсовета.

О.ДОВГИЙ также выразил надежду, что, „посоветовавшись со своим партийным руководством, и Блок Кличко, и БЮТ будут принимать непосредственное участие в следующем пленарном заседании. Будут вносить какие-то конструктивные предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов, а не относительно политической ситуации”.

„Я убежден, - добавил он, - что все, кто интересовался ходом пленарного заседания, имели возможность наблюдать абсолютную открытость Киевсовета. Приглашаю представителей СМИ на следующие пленарные заседания и на заседания постоянных комиссий. Совместными усилиями мы сможем сломать тот негатив, который пытались создать политтехнологи оппозиции относительно деятельности депутатского корпуса столицы”.