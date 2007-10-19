У Литвина сказали, когда они определятся

Блок Литвина определится с форматом своей работы в Верховной Раде 6-го созыва только после принятия депутатами присяги.

Об этом заявил кандидат в депутаты от блока Олег Зарубинский, сообщает Украинская правда.

"Мы сейчас ведем консультации, официальные переговоры будут тогда, когда будет работать парламент. А пока он не создан - присягу депутаты не приняли", - сказал Зарубинский.

По его мнению, подписание каких-либо соглашений о создании коалиции до начала работы новоизбранного парламента является только намерениями политических сил.

"Все заявления, договоры, соглашения имеют характер политических деклараций, протоколов о намерениях, политического давления, возможно, на кого-то. На сегодня не может быть никаких официальных переговоров", - сказал он.

Представитель Блока Литвина предположил, что официальные переговоры о создании коалиции будет вести уже глава фракции этой политической силы в парламенте.

"Мы войдем в сессионный зал, все 20, как один, примут присягу, мы проведем заседание фракции, мы выберем главу фракции, мы уполномочим главу фракции и, возможно, еще нескольких личностей вести официальные переговоры. Именно так должно быть в цивилизованном государстве", - считает он.

Зарубинский также отметил, что Блок Литвина рассматривает вариант создания коалиции с политическими силами, а не вхождение в ее состав.

"Мы входить никуда не будем, если мы и будем в составе коалиции, то исключительно как соучредители. Мы должны вместе строить дом, а не входить в гостиную", - отметил он.