В Украине соберут зерно для выпечки хлеба в память о жертвах Голодомора

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

В частности, сегодня в столице представители молодежных общественных организаций вышли на улицы с призывом к киевлянам помочь сохранить историческую память о событиях 1932-1933 годов. Участники акции предлагают прохожим сделать символическое пожертвование на приобретение лампад и свечей, которые зажгут возле памятных знаков жертвам Голодомора 24 ноября.

Желающие имеют возможность не только приобщиться гривней, но и наполнить огромные прозрачные колбы зернами пшеницы. Из собранного зерна затем испекут хлеб как символ коллективной памяти, который разделят и раздадут всем участникам траурных мероприятий 24 ноября, сообщили в Центре исследований освободительного движения.

«Именно взаимопомощь в годы террора 1932-1933 годов помогла украинцам пережить геноцид. Сегодня украинцы также должны объединить усилия, чтобы сохранить память об этом преступлении, что является единственной гарантией, что оно никогда не повторится», - отметил один из организаторов акции, историк, член Общественного комитета по увековечению памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине Владимир Вятрович.

В акции в Киеве приняли участие певцы Леся и Галина Тельнюк (группа «Сестры Тельнюк»), Вадим Красноокий (группа «Mad Heads XL»), Александр Ярмола (группа «Гайдамаки»), издатели и писатели братья Капрановы.

Аналогичные акции проходят также в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Луцке, Львове, Сумах, Тернополе, Харькове, Черкассах, Черновцах.

Традиционно в последнюю субботу ноября во всех областях Украины проходит увековечение памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. Нынешняя годовщина посвящена благодетелям, которые спасали соотечественников от голодной смерти.

Общественный комитет по увековечению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине призывает киевлян и гостей столицы прийти 24 ноября в 14.00 к метро «Арсенальная» и принять участие в траурном шествии к Национальному музею «Мемориал памяти жертв Голодоморов в Украине», вместе помянуть миллионы погибших и в 16.00 вместе со всей страной и украинцами в 32 государствах мира зажечь свечу памяти.