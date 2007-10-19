Черновецкий пригласил Луценко пройти тест на наркотики в прямом эфире

Мэр Киева Леонид Черновецкий заявил, что готов вместе с лидером "Народной самообороны" Юрием Луценко пройти любую проверку и тесты в прямом эфире "5-го канала", 1 Национального канала, ТРК "Киев" и других на предмет употребления наркотиков или получения взяток.

"Я готов выступить на любом телеканале с Ю.Луценко с проверкой его и меня на предмет употребления наркотиков и спиртного. Я также за то, чтобы Ю.Луценко прошел проверку с применением детектора лжи на предмет взяточничества, в том числе и относительно провоза наркотиков в Украину в период его пребывания на посту руководителя МВД", - сообщает ЛІГАБізнесІнформ, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как известно, ранее Ю.Луценко в эфире "5 канала" предлагал Л.Черновецкому сдать кровь для тестирования на наличие в ней наркотических средств.