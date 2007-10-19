Тимошенко заручилась поддержкой Баррозу и Меркель

Лидеры Европейского Союза убеждены, что Украина является неотъемлемой частью европейской энергобезопасности.

Об этом в коротком интервью УНИАН во время своего пребывания в Лиссабоне 18 октября заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

“Думаю, что есть полное понимание, что Украина является неотъемлемой частью системы энергетической безопасности Европы, поскольку именно так и ставился вопрос (во время встреч с лидерами ЕС – УНИАН)”, - сказала она.

Лидер БЮТ заметила, что во время своих встреч с Федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, министром иностранных дел Франции Мишелем БАРНЬЕ она обсудила вопросы энергетической безопасности Украины.

“Это очень важно, поскольку, входя в новое правительство, мы практически входим в большие энергетические вызовы, и поэтому мы нашли поддержку от каждого лидера из диверсификации источников энергоснабжения, с объединением инвестиций стран ЕС и Украины для построения таких систем диверсификации”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Ю.ТИМОШЕНКО находилась в Лиссабоне, где принимала участие в саммите Европейской народной партии.