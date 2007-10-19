Регионалы считают Цушко и Рудьковского горем страны

Вчера стало известно о намерении демократической коалиции инициировать смену руководства Генпрокуратуры (ГПУ). В Партии регионов признают: если коалиция решит сменить руководство ГПУ, помешать ей не смогут ни оппозиция, ни суд, пишет " Коммерсантъ-Украина ".

Предполагается, что парламентское большинство инициирует выступление нынешнего генпрокурора Александра Медведько с отчетом о проделанной работе. "Его работа признается неудовлетворительной, и ему высказывается недоверие. Это единственный механизм, который может быть задействован,– других путей нет",– считает кандидат в народные депутаты Владимир Стретович (НУНС). По его словам, поводом для выражения недоверия может стать затянувшееся расследование резонансных дел, в частности, об отравлении Виктора Ющенко.

В Партии регионов утверждают, что вопрос о смене руководства ГПУ можно будет поднять только после тщательного анализа работы по всем направлениям ее деятельности. "Но мое твердое убеждение, что на сегодня нет никаких оснований для замены генерального прокурора Александра Медведько",– заявил изданию кандидат в народные депутаты Василий Грицак (Партия регионов).

В Партии регионов также признают, что, если коалиция захочет сменить генпрокурора, помешать ей не смогут ни оппозиция, ни суд. "Это, считай, отставка. Все! В тот же день генпрокурор должен подать в отставку",– констатирует Василий Грицак.

При этом представители всех политических сил подчеркивают, что смена руководства ГПУ – прерогатива президента, и последнее слово будет не за демократической коалицией, а за Виктором Ющенко. "Полномочия высказать недоверие генпрокурору у Верховной рады есть, но инициатива все-таки должна исходить от президента",– подчеркнул Виктор Швец. Напомним, президент неоднократно критиковал господина Медведько за недостаточно эффективную работу по раскрытию резонансных дел и требовал принять меры по их скорейшему расследованию.

В НУНС не исключают, что одним из наиболее вероятных кандидатов на должность нового генпрокурора является заместитель генпрокурора–прокурор Крыма Виктор Шемчук. "Можно было поискать кого-нибудь еще и в детском садике и попробовать укатать на генерального прокурора,– негодует Василий Грицак.– Горе нашей страны в том, что таких, как Цушко, назначают министрами внутренних дел, а таких, как Рудьковский,– министрами транспорта".

Позиция Александра Медведько по этому поводу не известна. "Мы слышали выступление Луценко, ну а что мы можем сказать? Пока без комментариев,– сказал Ъ глава пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко.– Еще не опубликованы результаты выборов, не сформирован парламент, не создана коалиция – о чем вообще можно говорить, что комментировать? Сначала надо убить медведя".