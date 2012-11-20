В Газпроме исповедуют принцип, как в «Танцах со звездами»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня, 20 ноября, в ходе Х Международного форума «Газ России – 2012» сказал генеральный директор компании «Газпром экспорт» Александр Медведев.

«Мы будем защищать систему долгосрочных контрактов со всей энергией. Все разговоры о стабильности и безопасности, о стабильности и разнообразии способов поставки газа потребителям имеет смысл только в одном случае - если налицо воля обеих сторон всячески укреплять сотрудничество, трезво оценивать не только свои интересы, но ставить себя на место партнеров. Как говорят в передаче «Танцы со звездами» - танцуют всегда вдвоем», - сказал А.Медведев.

Он сообщил, что у «Газпрома» по долгосрочным контрактам законтрактовано более 4 трлн куб. м. газа.

А.Медведев подчеркнул, что одним из требований Еврокомиссии, которые предъявляются «Газпрому», является отказ от привязки долгосрочных контрактов к стоимости нефтепродуктов.

По его словам, сегодня говорить о спотовом рынке ценообразования бессмысленно.

А.Медведев считает, если «Газпром» в качестве эксперимента перешел бы на спотовую систему ценообразования, то согласно экспертным оценкам, это бы привело бы к его существенному его удорожанию.

Он отметил, что механизм долгосрочных контрактов придуман не «Газпромом», а голландцами более 40 лет назад и с тех пор им пользуется большинство экспортеров газа.

«Нефтепродуктовая привязка выгодна как продавцам, так и покупателям нашего весьма специфического товара», - сказал А.Медведев и добавил, что нефтепродуктовая привязка позволяет обеспечить стабильные и предсказуемые цены, однако не исключает возможность адаптации контрактов к условиям рынка, что было сделано в ходе последних переговоров и ревизии цен.

Как сообщал УНИАН, по информации президента Российского газового общества Валерия Язева, крупнейшая нефтегазовая компания мира – российский «Газпром» c лета текущего года снизил цены на российский газ для стран Европы в среднем на 10%, а для Германии – на 19%.

Последней среди крупных европейских энергетических корпораций переговоры о пересмотре цен завершила польская компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Подробная информация по уровням скидок, предоставленных PGNiG и сопоставимым компаниям, не разглашается, однако, по сообщениям в СМИ, они составляют от 10% до 15%.

Украина также добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит – наоборот, заниженной.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале – 425 долларов, в третьем – 426 долларов, в четвертом – 430 долларов.