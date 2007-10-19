Кильчицкая говорит, что Луценко ”не просыхает”

Заместитель председателя киевской госадминистрации Ирена Кильчицкая подозревает лидера "Нашей Украины-Народной самообороны" Юрия Луценко в пьянстве.

Об этом она заявила в эфире 5 канала, комментируя предложение Луценко пройти тест с мэрами Киева и Харькова на употребление наркотиков.

"Я вам скажу – я не медик, но последний год я курирую медицину – и у господина Луценко такие глаза будто он вообще не просыхает. Я считаю, что будет неплохо, если он покажет анализ", - сказала она.

Вместе с тем Кильчицкая убеждена, что "было бы неплохо", чтобы все политики показали анализы относительно своего психического здоровья перед тем как идти во власть.

"Если бы это было, то, я считаю, что половина политиков уже ушли бы, и на их место пришла бы молодая кровь", - отметила заместительница Черновецкого.

Вместе с тем лидер фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна Мелмхова считает, что мэр Киева болен.

"Мне кажется, что наш мэр болен, о чем депутаты говорили. Потому чтосессии он не проводит, установил зарплату себе в одну гривну, на эту одну гривну отрабатывает. Наверное, ему действительно тяжело и надо обратиться к медикам", - сказала Мелихова.

Лидер фракции БЮТ также высказала убеждение, что выборы мэра Киева состоятся до конца этого года.

Вместе с тем Кильчицкая пообещала выборы, "когда закончится сон оппозиции".

Украинская правда