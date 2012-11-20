Прокурор не обижается на Луценко за «умственных калек»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Лобань заявил в перерыве заседания Апелляционного суда Киева, отвечая на вопросы журналистов.

«Это все свидетельствует об определенном уровне культуры людей. Я на это не обижаюсь», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на приговор Ю.Луценко по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давиденко во время расследования отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

Комментируя позицию прокуроров, которые заявили, что не видят оснований для удовлетворения ходатайств со стороны обвиняемого, экс-министр заявил: «Я просил бы умственных калек из Генпрокуратуры ссылаться на нормы УПК».

В свою очередь председатель на эту реплику ответил: «Юрий Витальевич, ну, давайте, корректнее».

В ответ Ю.Луценко отметил: «Ваша честь, я же не употребляю слово «дебилы». Ну, давайте тогда говорить «продукты скрещивания дуба и дятла».

«Прошу суд прекратить со стороны обвинения идиотизм – здесь решается судьба троих людей», - добавил экс-министр.