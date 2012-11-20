Луценко заявляет, что из колонии в Киев его везли как Президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время перерыва в судебном заседании журналистам сообщил адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец, ссылаясь на слова своего подзащитного.

«Он говорит, что его подняли в 5 утра, долго ожидали, чтобы ничего неразрешенного не вывез, а затем везли как Президента – быстро и везде перекрывая дороги», - сказал А.Баганец.

Адвокат также отметил, что не ожидает, что Апелляционный суд удовлетворит жалобу Ю.Луценко и оправдает его по второму приговору.

«Приговор Ю.Луценко имеет политический характер, потому ожидать от украинской судебной системы оправдания не стоит», - сказал адвокат. В то же время он заметил, что стороне защиты, самому подсудимому нужно пройти в Украине все судебные инстанции для того, чтобы получив негативное решение, обратиться в Европейский суд по правам человека.

Также А.Баганец подчеркнул, что у него есть подозрения, что суд сегодня попытается до позднего вечера уложиться по всей судебной процедуре, принять постановление и отвезти Ю.Луценко обратно в Менскую колонию.

По словам А.Баганца, в случае же, если суд перенесет оглашение постановления, Ю.Луценко должны поместить в Киевское СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2012 года Печерским райсудом Киева Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давиденко во время расследования отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

29 августа адвокат А.Баганец подал апелляционную жалобу на приговор Печерского районного суда по делу Ю.Луценко о незаконном продолжении слежки. 30 августа другой адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин также подал апелляционную жалобу на приговор Печерского суда.

Ю.Луценко отбывает наказание в Менской исправительной колонии № 91 (Черниговская область).

Сегодня его доставили в Апелляционный суд Киева, который начал рассмотрение жалобы Ю.Луценко.

Здание суда взято под усиленную охрану милиции, на территорию суда заехали несколько автобусов с бойцами спецподразделения милиции "Беркут".