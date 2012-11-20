Балога уже прощается с МЧС

13:34, 20 ноября 2012
Политика
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Виктор Балога поблагодарил сотрудников МЧС за работу в связи с избранием его народным депутатом Украины.

Балога меняет кресло министра на депутатское

"В связи с избранием меня народным депутатом Украины завершается мое пребывание на должности министра чрезвычайных ситуаций Украины", - написал Балога на официальном сайте ведомства.

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Он также поблагодарил личный состав, всех сотрудников системы МЧС за сотрудничество в решении поставленных задач, за высокий профессионализм и самоотверженность в работе.

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