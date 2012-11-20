Балога уже прощается с МЧС
13:34, 20 ноября 2012Политика
2131 0
Виктор Балога поблагодарил сотрудников МЧС за работу в связи с избранием его народным депутатом Украины.
Балога меняет кресло министра на депутатское
"В связи с избранием меня народным депутатом Украины завершается мое пребывание на должности министра чрезвычайных ситуаций Украины", - написал Балога на официальном сайте ведомства.
По теме: СМИ: Большинство избранных в ВР министров откажутся от мандата
Он также поблагодарил личный состав, всех сотрудников системы МЧС за сотрудничество в решении поставленных задач, за высокий профессионализм и самоотверженность в работе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter