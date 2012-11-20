СМИ: Большинство избранных в ВР министров откажутся от мандата

Большинство избранных народными депутатами министров останутся на своих должностях, но некоторые уйдут работать в парламент.

Об этом пишет газета «Сегодня», ссылаясь на свои источники, близкие к руководству Партии регионов.

Ротация должна состояться до начала работы нового парламента, то есть не позднее середины декабря. В то же время все в один голос говорят: окончательный пасьянс еще не разложен, и потому нельзя сказать, насколько глобальными будут изменения. Есть лишь несколько фигур во власти, которые точно знают свое будущее. Будущее остальных в руках Президента.

«Минимальный расклад будущей кадровой революции был предусмотрен еще до выборов и связан он с теми фамилиями, которые оказались в списке ПР. Кстати, существует решение политсовета ПР, что все, кто прошел в парламент (кроме нынешних народных депутатов), пишут заявления об увольнении и берут мандаты. В списке «регионалов» — 11 представителей Кабмина, Администрации Президента и СНБО, которым предстоит эта процедура; но уже сейчас понятно, что часть из них вернется на свои нынешние места», - отмечает издание.

По его данным, «практически нулевой является вероятность ухода в Верховную Раду первого заместителя главы АП Ирины Акимовой и вице-премьера Бориса Колесникова, вряд ли решит покинуть Кабмин вице-премьер Сергей Тигипко (не останется в Раде также секретарь СНБО Андрей Клюев, но о нем отдельный разговор). Несмотря на постоянные слухи об увольнении, наверняка останется в Минобразования Дмитрий Табачник».

По словам источника в руководстве ПР, самые большие шансы уйти работать в парламент имеют из 11 человек трое: министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий Близнюк, советник Президента Анна Герман и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Нестор Шуфрич.

«Высокие шансы не сдать мандат у министра юстиции Александра Лавриновича, который рассматривается как главный кандидат на пост председателя Верховной Рады. В случае избрания его в Минюсте заменит один из советников Президента — Елена Лукаш или Андрей Портнов. Еще двое министров, которые перейдут в парламент, в ПР не входят: это Виктор Балога и Петр Порошенко. Первому не удалось получить пост силового вице-премьера, и он уже заявил о своей отставке с поста главы МЧС. Порошенко действует осторожнее, но через свои СМИ уже дал понять, что предпочтет Раду Министерству экономики. Больше того, в парламенте он планирует большую игру», - пишет «Сегодня».

Кроме того, по данным газеты, также в ВР уйдут работать некоторые губернаторы, в частности руководитель Винницкой области Николай Джига, который получил мандат на округе.

«Помимо обязательных, в декабре могут состояться и очень вероятные изменения. Главное из них — возвращение Андрея Клюева на должность первого вице-премьера и, соответственно, уход с этого поста Валерия Хорошковского. Эта рокировка зависит от ответа на вопрос — одержала ли ПР победу на выборах. В среде самих «регионалов» этот ответ разный: сторонники Клюева говорят об убедительной победе, его противники утверждают, что никакой победы нет. Впрочем, решающим аргументом будут не слова, а цифры: в тот момент, когда секретарь СНБО представит президенту список фракции ПР из минимум 226 человек, появится подпись под его новым назначением. Но есть и более глубокая причина, по которой восстановление позиций Клюева вполне реально. «Он показал себя жестким администратором, который может занять любую должность», — считает политолог Кость Бондаренко. Даже противники секретаря СНБО признают: лучшего организатора у Виктора Януковича сейчас нет. А поскольку главный вопрос новой повестки — президентские выборы, то этим, вероятно, и займется Клюев. С усилившимися полномочиями», - отмечает издание.

По его информации, максимальный пасьянс включает в себя смену главы Администрации Президента и премьер-министра. Но источник «Сегодня» в руководстве ПР считает, что глава АП Сергей Левочкин останется на своей должности минимум до весны.