Судьи устроили демарш Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявил председательствующий на судебном процессе судья Олег Присяжнюк после пребывания почти на протяжении часа в совещательной комнате.

В частности, Ю.Луценко и его защитникам отказано в истребовании инструкции МВД № 007, которая регламентирует порядок проведения оперативно-розыскных дел, постановления Апелляционного суда Киева, которым МВД было разрешено проводить наблюдение за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка в рамках расследования дела об отравлении кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко, также отказано в вызове свидетелей Алексея Донского, Николая Голомши, Вячеслава Перча и других.

«Заслушав мнение участников сторон процесса, суд приходит к заключению, что в удовлетворении их ходатайств нужно отказать», - отмечается в постановлении суда.

Услышав решение суда, присутствующие в зале народные депутаты от оппозиции начали скандировать «Ганьба!».

В свою очередь, Ю.Луценко громко обратился к председательствующему: «Ваша честь, у меня есть права на заявление. Согласно УПК, прошу предоставить мне слово. Иначе я сделаю это сам».

Председательствующий сначала не отреагировал на просьбу экс-министра, отметив лишь, что суд переходит к объявлению материалов жалобы.

В то же время народные депутаты начали выкрикивать «Слово!», на что председательствующий отметил, обращаясь к Ю.Луценко: «Вы хотите сделать заявление? Объявляется перерыв на 20 минут. Делайте заявление».

После этого коллегия судей вышла из зала заседаний.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2012 года приговором Печерского районного суда Киева Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка Валентином Давыденко во время расследования отравления кандидата в Президенты В.Ющенко.

29 августа адвокат Алексей Баганец подал апелляционную жалобу на приговор Печерского районного суда по делу Ю.Луценко относительно незаконного продолжения слежки. 30 августа другой адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин также подал апелляционную жалобу на приговор Печерского суда.

Сегодня, 20 ноября, Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы Ю.Луценко на приговор по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка В.Давыденко.

В зале судебного заседания, кроме осужденного Ю.Луценко, присутствуют его защитники, осужденные Олег Павленов и Владимир Тарасенко. Также в зале находятся народные депутаты от оппозиции, экс-президент Польши Александр Квасневский и бывший президент Европарламента Патрик Кокс.