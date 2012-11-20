Судья попросил Луценко выбирать слова

Председательствующий в судебном процессе по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор бывшему министру внутренних дел Украины Юрию Луценко судья Алексей Присяжнюк просит осужденного корректнее высказываться в адрес представителей государственного обвинения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее замечание он сделал Ю.Луценко после того, как тот возмутился позицией прокуроров, которые заявили, что не видят оснований для удовлетворения заявленных ходатайств со стороны экс-министра и его защиты.

«Я просил бы умственных калек из генпрокуратуры ссылаться на нормы УПК», - сказал Ю.Луценко, обращаясь к стороне гособвинения.

В свою очередь, председатель на эту реплику ответил: «Юрий Витальевич, ну, давайте, корректнее».

Однако в ответ Ю.Луценко сказал: «Ваша честь, я же не употребляю слово «дебилы». Ну, давайте тогда говорить «продукты скрещивания дуба и дятла».

«Прошу суд прекратить со стороны обвинения идиотизм – здесь решается судьба трех людей», - добавил экс-министр.

В настоящее время суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявленным ходатайствам.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2012 года Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давиденко во время расследования отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

29 августа адвокат Алексей Баганец подал апелляционную жалобу на приговор Печерского районного суда по делу Ю.Луценко о незаконном продолжении слежки. 30 августа другой адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин также подал апелляционную жалобу на приговор Печерского суда.

Сегодня, 20 ноября, Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы Ю.Луценко на приговор по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка В.Давиденко.

В зале судебного заседания, кроме осужденного Ю.Луценко, присутствуют его защитники, осужденные Олег Павленов и Владимир Тарасенко. Также в зале находятся народные депутаты от оппозиции, экс-президент Польши Александр Квасневский и бывший президент Европарламента Пэт Кокс.