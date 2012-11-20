Луценко требует приобщить к делу милицейскую инструкцию № 007

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим ходатайством Ю.Луценко выступил сегодня в Апелляционном суде Киева в начале судебного заседания по рассмотрению его жалобы на приговор.

По словам Ю.Луценко, вытребовать и исследовать положения этой инструкции необходимо для того, чтобы действительно установить истину по делу, поскольку на основании этой инструкции ему был вынесен приговор судом первой инстанции, однако в ходе судебных заседаний эта инструкция не была вытребована и не была исследована.

В свою очередь, адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец попросил суд приобщить к материалам дела заявление прокурора Алексея Донского, который давал поручение на проведение ОРД в отношении водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентина Давыденко. В этом заявлении А.Донский просит вызвать его в качестве свидетеля, поскольку он осведомлен по делу о проведении следственно-оперативных действий в отношении В.Давыденко и сам давал указания на это работникам Департамента уголовного розыска Владимиру Тарасенко и Олегу Павленову, которые осуждены вместе с Ю.Луценко.

В свою очередь, другой адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин заявил ходатайство о необходимости проведения в Апелляционном суде судебного следствия, а также о необходимости вызвать в качестве свидетелей прокуроров А.Донского, Николая Голомшу и Вячеслава Перча.

В то же время представители прокуратуры, в частности, прокурор Дмитрий Лобань, выступили с возражением в удовлетворении заявленных ходатайств, считая их безосновательными.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2012 года Ю.Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка В.Давыденко при расследовании отравления кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

29 августа адвокат Алексей Баганец подал апелляционную жалобу на приговор Печерского районного суда по делу Ю.Луценко о незаконном продолжении слежки. 30 августа другой адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин также подал апелляционную жалобу на приговор Печерского суда.

Сегодня, 20 ноября, Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы Ю.Луценко на приговор по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка В.Давыденко.

В зале судебного заседания, кроме осужденного Ю.Луценко, присутствуют его защитники, осужденные Олег Павленов и Владимир Тарасенко. Также в зале находятся народные депутаты от оппозиции, экс-президент Польши Александр Квасневский и бывший президент Европарламента Пэт Кокс.