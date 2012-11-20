Суд рассматривает жалобу Луценко - журналистов в зал не пустили

Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на приговор по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко во время расследования отравления кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко

Как передает корреспондент УНИАН, в зале судебного заседания, кроме осужденного Ю.Луценко, присутствуют его защитники, осужденный Олег Павленов и Владимир Тарасенко. Также в зале находятся народные депутаты от оппозиции, экс-президент Польши Александр Квасневский и бывший президент Европарламента Пэт Кокс.

Журналистов в зал судебного заседания не пустили, и они наблюдают за ходом процесса в актовом зале суда, куда на экран выведена трансляция.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2012 года Ю.Луценко был осужден к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка В.Давыденко во время расследования отравления кандидата в Президенты Украины В.Ющенко.

29 августа адвокат Алексей Баганец подал апелляционную жалобу на приговор Печерского районного суда по делу Ю.Луценко относительно незаконного продолжения слежки. 30 августа другой адвокат Ю.Луценко Игорь Фомин также подал апелляционную жалобу на приговор Печерского суда.

Ю.Луценко отбывает наказание в Менской исправительной колонии № 91 (Черниговская область). Но сегодня его доставили в Апелляционный суд Киева.

Здание суда взято под усиленную охрану милиции, на территорию суда заехали несколько автобусов с бойцами спецподразделения милиции "Беркут".