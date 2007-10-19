Ющенко: реформа армии должна проходить согласно программным документам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что реформирование украинской армии должно проходить в соответствии с действующими программными документами.

Об этом он заявил сегодня в Лиссабоне, отвечая на вопрос УНИАН.

В частности, по его словам, речь идет о Национальной оборонной доктрине и о Национальной программе развития Вооруженных сил Украины, которая была принята два года назад.

«Тогда в непростой ситуации мы договорились о том, что на пять лет – с 2015 на 2010 – мы переносим контрактную форму формирования украинского войска», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил сожаление, что вопрос реформирования ВСУ был втянут в политическую плоскость, и находится в теме политических дискуссий.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что истинные государственники для определения темы армии и национальной безопасности должны искать консенсус и национальное понимание.

«Это не вопрос, с которым можно шутить», - сказал он.

Кроме того, глава государства отметил, что дискуссия о введении контрактной формы в армии является не только дискуссией по поводу средств.

Он подчеркнул, что контрактный военный должен не на плацу месяцами разучивать боевой шаг, вместо этого он нуждается в новых технологиях вооружения, новом образовании, соответствующих тактических задачах, а для огромного большинства – и специальной школы переподготовки.

«Мы говорим о современной украинской армии, и это не вопрос девяти месяцев. Простите, по моему мнению, это не только некорректная постановка вопроса, это – оскорбительная постановка, это игнорирование интересов, прежде всего, военнослужащего, и безопасности нации», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В этом контексте он отметил, что его политические друзья и коллеги могут «на своем уровне» формировать соответствующие виденья.

«Но я советовал бы сегодня придерживаться Национальной программы развития Вооруженных Сил и обеспечивать реализацию Национальной оборонной стратегии», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что это те вещи, которые сегодня меньше всего нуждаются в дискуссии, но больше всего – в единстве, политическом подходе и финансовом обеспечении.

«Есть государственная позиция, которая должна быть святостью независимо от цвета флага», - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с парафированным соглашением между лидерами демократических сил (БЮТ и НУ-НС) предусматривается отказ от призыва на срочную воинскую службу с 1 января 2008 года.

В то же время министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО в ходе избирательной кампании неоднократно заявлял, что отказ от срочного призыва со следующего года приведет к развалу армии и дискредитации самой идеи контрактной армии.