Яценюк подозревает, что следующим будет налог на покупку продуктов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пленарном заседании с трибуны ВР заявил председатель совета объединенной оппозиции «Батькивщина», народный депутат Арсений Яценюк.

По его словам, если дела пойдут так дальше, то следующим введением этого правительства будет налог на продукты в случае их дефицита.

«Следующим введением этого правительства будет то, что если в Украине будет дефицит с продуктами питания, как сегодня дефицит доллара, то они также введут налогообложение на покупку продуктов питания. Мы категорически против того, что вводится 15% налог на продажу валюты», - сказал А.Яценюк.

Он сказал, что олигархи, которые имеют 72 млрд долл в оффшорах, не будут платить этот налог, а он ляжет на плечи граждан Украины.

А.Яценюк также отметил, что оппозиция требует от правительства обнародовать конкретные даты внесения государственного бюджета в Верховную Раду.

Кроме того, сказал он, оппозиция настаивает на отчете Президента Украины относительно экономической ситуации в Украине.