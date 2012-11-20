Литвин собирает нардепов

Сегодня Верховная Рада Украины шестого созыва соберется на заседание. ВР до конца своей каденции проведет еще только два пленарных заседания.

Соответствующая договоренность была достигнута 19 ноября на Согласительном совете.

В частности, председатель ВР Владимир Литвин выступил с предложением 20 ноября провести заседание, где будут рассмотрены законопроекты, на которых настаивают Президент и Кабинет министров, а также ряд законопроектов, которые не вызывают возражений у фракций.

После этого будет отведено время для работы в комитетах, а 4 декабря планируется провести последнее пленарное заседание. При этом В.Литвин также напомнил, что в случае потребности парламент может собираться на внеочередные заседания.

Сегодня на пленарном заседании, чтобы урегулировать эти договоренности, будут внесены изменения в календарный план работы ВР текущего созыва.